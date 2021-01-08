法國IT服務公司源訊(Atos)周四證實，已對美國競爭對手DXC技術提出收購要約，並可能為該IT諮詢服務公司最大一筆收購。

源訊表示，將以「友善交易」方式進行收購，將打造一全球的數位服務巨擘。

DXC技術則表示，已收到該收購提案，此前並不知道源訊有任何收購興趣，稱該收購要約是主動的、初步的、不具約束力的，並稱董事會將評估。該紐約上市公司市場估值約在100億美元，包括債務。

DXC前身為慧與科技(HPE)的一業務部門，股價周四在美股上漲逾10%。而源訊股價則下跌12%，為巴黎股市表現最差個股之一。

源訊正與顧問合作，探討對DXC潛在收購，公司試圖增加在美市場佔有，進入更廣泛的客戶群和B2B產品，包括雲端應用和IT外包服務。如果能與DXC合併，將為源訊產生綜效和成本的節省。

源訊曾在2018年以34億美元買下美國IT服務商Syntel，現名為Atos Syntel。

(時報資訊)