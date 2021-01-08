IC測試載板廠雍智科技(6683)2020年第四季淡季續強，與全年營收同步改寫新高，法人看好去年全年可望賺逾1股本，今年上半年營運將淡季續強。雍智今（8）日獲買盤關愛，股價開高後放量上攻，10點半後攻上漲停價363元，創去年7月底以來近半年高點。

雍智公布2020年12月自結合併營收1億元，月增0.38％、年增達46.23％，表現持穩高檔、續創同期新高。帶動第四季合併營收3.44億元，季增0.49％、年增達63.51％，連3季改寫歷史新高。累計全年合併營收12.28億元、年增達49.05％，同步改寫歷史新高。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求量增，包括晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等出貨暢旺，使去年營運成長動能暢旺。雖然時序步入產業淡季，但第四季營收表現淡季續強，順利再創「雙升」佳績、連3季改寫新高。

展望後市，雍智看好今年5G及WiFi 6世代交替商機，持續布局相關領域的IC測試板及老化測試載板商機，並看好智慧電視系統單晶片（SoC）相關IC測試板接單，電源管理、射頻（RF）等IC老化測試載板等訂單亦同步看旺。

雍智去年第三季每股盈餘（EPS）創3.64元新高，累計去年前三季每股盈餘達9.08元。由於去年第四季營收再度創高，法人看好雍智獲利可望再創新高、全年可望賺逾1股本，預期今年上半年營運將淡季續強。雍智不評論法人評估數字。

(時報資訊)