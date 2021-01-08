老牌菲籍移工仲介業者「華公行」持有合法結匯許可，卻涉嫌與菲律賓跨國集團iRemit合作，自2007年起進行地下匯兌業務，13年間經手匯兌137.6億元，單是匯差就賺進4千餘萬元，台北地檢署偵查後，將負責人楊俊逸及公司幹部陳金鳳等3人依違反《銀行法》起訴，並通緝潛逃回菲律賓的前經理王惠玲。

檢調調查，「華公行」是國內仲介菲籍移工的老牌公司，之後業務擴展至菲籍移工將薪資匯至菲國、再逐漸轉型為協助在菲台商資金轉匯業務。

中央銀行外匯局在1999年函示，合法經營「就業服務業」的業者，可以合法代理結匯外籍人員薪資所得匯款，華公行並在2003年取得合法結匯許可，不過，華公行卻從2007年起與菲律賓投資49％的股東iRemit合作進行地下匯兌。

檢調查出，人力仲介業者代理匯兌業務依法限於「代理結匯外籍人員在台薪資所得」，仍須經由銀行美金結匯，不過，華公行與iRemit則利用台、菲都有據點，在台收取移工薪資，在菲律賓收受廠商貨款後，未經銀行合法結匯程序，直接進行「點對點」匯款，並賺取0.3％的匯差，菲律賓iRemit更收取手續費。

華公行從2007年到2020年被查獲止，經手的地下匯款就高達137.6億元，賺取匯差4千餘萬元。楊俊逸等人到案後坦承犯行，並繳回不法所得共1100餘萬元，不過地下匯兌最輕3年以上刑責，不符緩起訴條件，檢察官依違反銀行法起訴楊俊逸、華公行菲裔幹部陳金鳳、王美綿，並通緝潛逃回菲的前經理王惠玲。

(中時 )