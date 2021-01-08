在美股帶動下，8日韓股盤中又一度創下歷史新高3113點。現代汽車領漲，因市場傳言將與蘋果電腦合作開發電動車，並預計於2027年問世。KOSPI指數暫為3,109.65點，上漲77.97點，漲幅2.57%。

現代汽車股價飆漲逾20%，因媒體報導現代與蘋果將策略聯盟，開發蘋果電動車與電池產品。三星電子也有2%漲幅，因公司預估2020年第4季的獲利，可望激增26%。

國際上，美國現任總統川普承認拜登將接其位。Shinhan投資證券分析師Choi Yoo-june表示，市場多頭占上風。隨著拜登正式繼任總統大位，政治不確定因素已經消除。加上市場傳言現代汽車將與蘋果合作的利多。

根據統計，2021年到目前為止，KOSPI指數已上漲7.84%。最新匯價，目前1美元可兌換1097.25韓元，韓元貶值9.95元，逼近1100心理關卡。而今年到目前為止，韓元兌美元匯價貶約1.1%。

(時報資訊)