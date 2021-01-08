美股消息面：

1.沙烏地阿拉伯自願額外減產的決定持續帶來提振，以及受美股大漲激勵，周四國際油價連漲第3天，並改寫10個月新高。紐約期油收漲20美分，為每桶50.83美元，盤中最高升至51.28美元。倫敦布蘭特期油收漲8美分，為每桶54.38美元，盤中最高升至54.9美元。

2.投資人看好美國經濟前景，以及在美債殖利率勁揚帶動下，周四美元從接近3年低點反彈，並創下一周新高。尾盤美元指數漲0.53%，報89.785美元，盤中最高升至89.979。美國10年期指標公債殖利率繼周三於去年3月來首度漲破1%後，周四進一步上揚。

3.投資人預期民主黨完全執政後，拜登政府很快將推出新的紓困方案，周四金價上漲，惟美元反彈使金價漲幅受抑，紐約期金收漲5美元或0.3%，為每盎司1913.6美元，盤中一度站上1930美元。現貨金收跌0.23%，為每盎司1913.8美元。

4.美國商務部公布，去年11月貿易逆差擴大8%，增至681億美元，超出經濟學家預期的逆差673億美元。11月進口成長2.9%，為2523.2億美元。出口成長1.2%，為1841.7億美元。

5.美國勞工部公布，上周（截至1月2日）初次請領失業給付人數較前一周減少3000人，為78.7萬人，少於市場預期的80萬人。上周初次請領失業給付人數4周均值前一周減少1.875萬人，為81.875萬人。截至12月26日止當周，美國續領失業給付人數較前一周減少12.6萬人，為507.2萬人。

(時報資訊)