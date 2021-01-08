【天堂2M】魔劍薩雷奇_電視廣告完整版

《天堂2 M》以智慧型手機遊戲中最高等級的4K畫質呈現細緻的3D遊戲畫面，同時藉由新技術達到無縫下載的大型開放世界，最多可容納 10000 名玩家戰鬥。《天堂2 M》於2019年在韓國推出後即創下韓國事前登錄最高紀錄；上市4天後便成為韓國營收排行第一的手機遊戲。儼然成為《天堂》IP系列作巔峰。

《天堂2 M》中共存著五個種族，分別有人類、精靈、黑暗精靈、獸人、矮人。各種族可以選擇的武器不同，可以在單手劍、二刀流、匕首、弓、魔杖、魔珠中選擇一種武器（部分種族無法選擇某特定武器），依照所選擇的武器決定起始職業。

【天堂2M】職業介紹 高地之王 托勒

【天堂2M】職業介紹 太古煉金術士 艾勒納

今日開放的官方網站中，除了事前登錄活動以外，同時也公開了遊戲世界地圖資訊，首先曝光的是【古魯丁領地】及其13個核心地區。古魯丁領地是各種冒險家們進行交流的港口都市。這裡也是繼承者們在《天堂2 M》第一次面對冒險旅程的起始點。在網站中除了能夠觀賞以3D開發的古魯丁領地外，還能夠透過影片及圖片瀏覽「古魯丁村莊」跟「螞蟻洞窟」等13個核心地區的詳細介紹。後續也將逐步開放其他領地資訊，請喜愛本作的玩家鎖定官方網站訊息。

NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今日開放事前登錄

【天堂2M】古魯丁領地

即日起，只要參加《天堂2 M》事前登錄，即可在遊戲上市後獲得專屬獎勵，包含【金幣 10萬】、【歷章繼承者戒指】、【靈魂彈（刻印）500個】、【沙哈氣息(刻印)10個】、【戰鬥卷軸(刻印)5個】、【武器強化卷軸(刻印)2個】、【防具強化卷軸(刻印)2個】。

此外，Google Play、Apple Store也同步開放預約，參加雙平台預約加碼送【恩寵聖杯(刻印)10個】

NCSOFT表示，目前正全力準備《天堂2 M》上市計畫，請喜愛本作的玩家千萬不要錯過！

(科技)