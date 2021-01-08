美國的投資禁令持續發酵，美國主要場外交易平台運營商OTC Market於7日表示，由於川普政府的規定，將禁止12支中國證券在該平台進行交易，進一步限制美國投資者投資中國的資產。

路透報導，距離川普政府任期結束只剩下最後幾天，美國正在強化對中國的強硬立場。川普政府已將35家據信由中國軍方擁有或控制的中國公司列入黑名單，並正考慮將更多公司納入其中，包括阿里巴巴和騰訊這兩家亞洲最大企業。

在OTC Markets上市的場外交易證券約有1.1萬隻，其中包含許多不符合在全國性證券交易所上市的標準。該公司表示，平台從7日起停止中國鐵建、南京熊貓電子和中芯國際等9支證券的報價。從1月11日起，將再禁止另外三隻證券在其平台上交易。

OTC Markets表示，將繼續評估是否需要根據美國財政部外國資產控制辦公室的指導意見，從平台上移除更多相關證券。

(工商 )