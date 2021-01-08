在世界年輕大學排名一向名列前茅的香港科技大學，將提供台灣學生專屬入學獎學金！該校每年學費14萬港幣，成績優異、面試表現突出的台灣學生，最高可獲得4年學費全免加上生活津貼，共約台幣290萬元。

香港科大表示，為鼓勵更多優秀台灣學生入讀香港科大，今年首次推出專為台灣學生而設的入學獎學金，成績優異、面試表現突出者有機會獲頒4年學費半免或學費全免獎學金，最高可得4年全額獎學金（包括學費和生活津貼）約台幣290萬元，預計每年約8到12個名額。除此之外，台灣學生還有機會獲得其他獎學金。

香港科大表示，過往相當部分的台灣同學獲得各種類型獎學金。入學獎學金無需另外提出申請，香港科大審核入學申請時會一併考慮是否發放獎學金，並在發出錄取通知時告知。網上入學申請系統https：／／join.ust.hk／apply／已經啟動， 1月14日主輪（main round）申請截止，建議有意申請者盡早遞交入學申請。

可連絡香港科技大學本科招生及入學事務處，LINE帳號：hkustadmissions，本科招生網頁：join.ust.hkLINE／Facebook／Snapchat：hkustadmissions，郵箱：[email protected]，電話：852-26231118

(旺報 )