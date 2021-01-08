蒼井優主演電影《偶然》劇照。(本報系資料照)

一名自稱命理師的72歲柯姓老翁，去年8月經過某國小旁，看見一名17歲女高中生小貞（化名），長相清純甜美，神似日本女星蒼井優，竟起色念上前搭訕掰稱「與妳有緣」，隨即強拉小貞的手，要求同居當女朋友，小貞嚇得花容失色，緊急逃離現場報警。台中地檢署調查後將柯翁依妨害自由罪起訴，同時建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重量刑。

高中女學生被色翁強拉手要求當女友同居嚇呆。（示意圖／達志影像）

起訴書指出，當時柯翁站在某國小旁路口，數分鐘後，看到一名見穿便服的高中女學生獨自走過來，他先遞上名片自稱精通命理，可幫她算命，接著說「我與妳有緣分」，詢問對方身分及職業，女生說自己念高中，要去補習，此時柯突然開口示愛。女學生受到驚嚇想離開，卻被柯翁抓住左臂與左腕，女學生掙扎抗拒稱要去補習，柯翁才放手。

據《自由時報》報導，小貞逃離後立即向台中市警局四分局報案，柯翁偵訊時坦承強拉搭訕，但稱小貞沒有說「不舒服、被冒犯」，目前性騷擾案件已送交台中市政府裁罰。

據悉，該名女學生長髮、戴眼鏡，外型清秀型，貌似日本女星「空靈系女神」蒼井優。蒼井優曾主演2006年上映的電影「扶桑花女孩」，飾演高中生。台中地檢署認定柯翁觸犯妨害自由強制罪，加上被害人未滿18歲，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重量刑。

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(中時新聞網)