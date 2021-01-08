大名娛樂大亨、富商林建名2015年爆出和小51歲女星何傲兒交往，譜出港版「爺孫戀」，然女方後來被拍和年輕帥氣的周子揚約會，讓林建名受訪時一度痛哭，後來他和何傲兒感情昇華，改認何傲兒為乾女兒，今(8日)港媒報導，林建名不敵淋巴癌逝世，享壽84歲。

林建名早年有過3段婚姻，最後一段婚姻1987年和王薇結婚，卻傳出沒正式登記，2007年起他分別和小47歲的姚韻、小45歲的苟芸慧傳過緋聞，最轟轟烈烈的是2014年與小51歲的何傲兒（現改名為何天兒）談爺孫戀，後傳出富二代歌手周子揚介入，讓林建銘一度因何傲兒拒絕接他電話老淚縱橫。

何傲兒當時被拍到和周子揚在車上約會，兩人事後卻鬧翻，男方稱女方每月伸手討台幣約85萬，讓他不堪負荷，之後林建名宣布灑約台幣400多萬，想跟何傲兒父親做生意，終於贏回佳人芳心，何傲兒也跳槽至林建名旗下的大名娛樂當歌手，2016年何敖兒舉行奉茶儀式，當親友面前認林建銘做乾爹，稱感情晉升成家人。

林建名與何傲兒關係後來不了了之，2016年、2018年林建名都分別傳出交往小54歲和小60歲的女友。今據《東網》報導，林建名突傳離世，4位子女聯合發表聲明表示：「先父林建名不幸因病突於1月8日在養和醫院離世，家人均陪伴在側。先父投身商界，足跡廣及多個界別；同時積極參與娛樂、體育及公益事務。對家人、摯友及下屬關懷備至。」

(中時新聞網)