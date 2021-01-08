打造台灣音樂的國際品牌！宏碁集團創辦人施振榮8日呼籲，台灣應攜手打造「台灣經典音樂」（Taiwan Classic Music）（簡稱台典音樂）品牌，借重歐洲古典音樂的規格加上台灣多元文化的元素，在國內外市場開創「台典音樂」。
施振榮指出，2021新年音樂會後，他提出歐洲的「古典音樂」應正名為「經典音樂」，更符合Classic Music的精神。因此，他也提出以台灣音樂元素所創造的台灣經典音樂，應可命名「台典音樂」，並以此將台灣的聲音推向國際。
要打造台灣經典音樂品牌需累積知名度，施振榮呼籲，希望國人都能以台灣的經典音樂感到驕傲，2021台灣新年音樂會演出內容在YouTube上瀏覽人次短短五天已超越前兩年新年音樂會的點閱次數，顯示大家對台灣經典音樂的愛好及支持，也期待音樂家及愛好音樂者以打造台典品牌為目標努力。
(工商 )
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