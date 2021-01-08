網路充斥「假交友真詐騙」，小心破財又傷心。（警方提供）

網路找真愛尋求脫單的人，要小心破財又傷心!金門1女子就因一場充滿憧憬的網戀，遭自稱美軍的男子詐騙數萬美金，另有1名男大生被假正妹騙傳裸照和自慰影片，遭對方恐嚇購買遊戲點數或匯款，否則就散布給親友觀賞。

警方指出，許多單身男女急欲脫單，因此上網交友尋求真愛，但一不小心就會成為詐騙集團下手的目標。金城警分局日前接獲幾起民眾報案，其中1名事業有成，長得頗為標致的單身女子，因為在「IG」上結識自稱是美國軍人的男子，2人很快陷入熱戀後，對方以「任務期間不方便」、「急需代墊費用」等理由，向她詐騙美金數萬元。

另有1名男大生在網路遊戲認識1名「正妹」，自覺2人在通信軟體聊出真感情，竟在她的慫恿下將自己的裸照和自慰影片傳給對方，且在聊天過程又被她用「專屬裸聊直播間」的藉口誘騙點選帶有「木馬」的不明連結，造成手機內的通訊錄資料均回傳對方，結果最後遭到對方恐嚇若不依指示購買遊戲點數或匯款，就傳給通訊錄內的親友看。

金城警分局長胡淑淨表示，近來遭「假交友」結合「裸聊」、「徵婚」、「投資」等手法詐騙者屢見不鮮，遭詐騙者以軍人、學生和經濟條件不錯的單身人士居多，警方特別呼籲網路交友務必提高警覺，千萬別隨便分享自己私密照片或影片，也莫輕易相信來路不明網友的甜言蜜語，以及推薦的投資管道。有任何疑慮，應撥打165或110查詢，由警方幫忙過濾，以免受騙傷財又傷心。

(中時 )