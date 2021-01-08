2020年多災多難，內政部最新統計，台灣去年出生死亡人數正式出現「黃金交叉」，出生數16萬5249人「創歷年最低」，而死亡人數則為17萬3156人，台灣人口首度負成長。另外，全台結婚對數12萬1702對，也是「48年以來次低」。

各界關注的台灣人口負成長，一如國發會推估，在今年成真，去年台灣的出生數還有17萬7767人，死亡人數17萬6296人，今年台灣雖未受疫情嚴重影響，但人口還是自然消減，扣除遷入遷出等因素，人口自然增加人數來到負的7907人，也使全台總人口數來到2356萬1236人，接近2017年2357萬1227人水準，也就是說，不僅人口出現負成長，而且還是坐溜滑梯般，倒退3年。

以今年全年出生情況分析，1到3月出生數從1萬2000多人緩步增加到1萬4000多人，但4、5都維持在1萬2000多人水準，6月來到1萬4000多人，之後又回到1萬2000多人，9、10、11月則緩步提高到1萬4000多人的出生數，最後一個月急拉到1萬7000多人，但為時已晚，終不敵死亡人數的推升，以去年全年死亡人數分析，死亡數最低的月分，也有1萬3301人，終致出生人口負成長的黃金交叉。

內政部最新公布的統計也發現，全年結婚對數12萬1702對，這個數字也是近48年來的次低，最低點是在2009年，當時結婚對數為11萬7099對。

統計也發現，去年結婚對數12萬1702對中，不同性別結婚對數為11萬9315對，而同性結婚對數有2387對，其中男性674對、女性1713對，而去年全年離婚對數則有5萬1680對，其中不同性別有5萬1309對，相同性別則有371對，其中男性有100對，女性有271對，同性的女性結婚及離婚對數都較男性多出2倍多。

(中時 )