強烈寒流來襲，中央氣象局針對各地未來幾天發布低溫特報，社團法人建築安全履歷協會戴雲發理事指出，近日氣溫變化較大，民眾應留意大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮現象出現鼓脹、剝落意外，尤其老舊建築外牆隨著時間逐漸老化、劣化，甚至影響建築結構安全，不可不慎，並特別提醒民眾在外行走時走騎樓裡面，若真的要走在騎樓外側，應觀察建築物的磁磚是否有掉落的狀況，如果發現有磁磚脫落的痕跡，要儘量避免經過建築物的外側，減少無端被磁磚砸傷的機率。

傳統貼磁磚的工法，由內至外共有混凝土+鋼筋主體、粉刷層、黏合劑、磁磚4項結構，戴雲發指出，「混凝土+鋼筋」目前台灣還在用傳統模而非「系統模」，也就是混凝土以兩塊木板合成，待凝固後取出使用，而凝固的混凝土後表面凹凸不平卻拿來作為外牆主體，所以才會又使用「粉刷層」做修補，師傅會打磨粉刷層，凹陷處再用水泥粉刷修補，但若這道工序不紮實，還是會產生氣泡或凹洞；再來是粉刷層使用黏合劑黏貼磁磚，但如果黏合劑材料或黏合濕度、方式不對，一樣也會造成介面剝離，讓磁磚掉下來。從混凝土就沒做好，加上後面3道工序加強，每道工序又增加施工品質的風險，製造更多問題，這就是傳統貼磁磚多年後，不斷掉落的主因。

另外，混凝土層內有鋼筋，傳統模製成的外牆，本身就容易產生縫隙，加上台灣位處地震帶，地震扭轉受力後，也會造成龜裂，進而引發漏水、鋼筋生鏽等問題，鋼筋生鏽後因氧化體積就會膨脹，接下來就會陸續發生爆裂狀況。

戴雲發指出，例如磁磚除了要使用適當的黏著材料，也必須要針對不同的尺寸大小、厚度及重量採用對等的黏著材料，在乾淨的外牆黏著面進行黏貼，更進一步在現場進行拉拔試驗測試，以確認所用的磁磚黏著劑與現場施工品質都符合黏貼安全品質。

磁磚是整體磁磚地坪施工中最主要的材料，也因此大家會把重心放在磁磚品質是否良好上，而輕忽了磁磚黏著的質料與施作注意事項。磁磚地坪黏著作業最重要的就是「磁磚縫隙」大小的控制，一般人會以為將縫隙越小越好看，但沒有考慮到施工中黏結材凝固的過程變化、磁磚的熱漲冷縮的微細差異，一旦縫隙控制不當，磁磚膨拱的問題將會隨著時間長久偶爾發生。磁磚地坪若能在與牆體的交接處留下隔離縫，使整體大面積的磁磚地坪於天氣變化中，有伸縮變化的微小空間，這樣也能避免磁磚膨拱的發生。目前規範要求住宅樓地板必須施作隔音材，各類的地板隔音工法幾乎都會要求與牆體交接處施作隔離縫，並補上彈性材料，相信未來的大樓住宅磁磚膨拱問題會減少很多。

(時報資訊)