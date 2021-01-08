今年一開始連續兩個寒流來襲，造成台南沿海養殖業者虱目魚大量死亡，行政院農業委員會主委陳吉仲8日上午至七股區勘災，聽取養殖戶心聲，當場也宣布將提高天然災害補助金額，且對災損通報與認定從簡從寬。

七股區漁民郭永慶表示，受寒流影響，文蛤池混養工作魚虱目魚凍死，等公所人員來勘災時，漁民已經都處理撈完了，因此無法申請補助，希望通報機制能改進；此外，沒有了工作魚，往後數月要以人工清理文蛤池，花的錢比虱目魚損失更多，希望政府一併考慮，將災損補助提高至3萬元。

邀請陳吉仲南下勘災的立委郭國文說，盼農委會能針對漁民實際遇到的困難予以協助，尤其是在通報程序上，應該從簡放寬，以避免漁民為了不影響水質需立即處理屍體，而導致無法等到公所來勘查。另外淺坪工作魚之災損補償，也應視實際狀況調整。

陳吉仲當場也表示，除了擬調高天然災害金額，災損通報也授權台南市政府從簡從寬從速辦理，而且元旦與這次的寒流可以併作一次處理。此外，面對極端氣候，政府也大力推廣農業保險，將研擬文蛤混養虱目魚納入強制保險，農委會補助一半以上保費，以補貼漁民損失。

(中時 )