大陸人民日報社旗下國際新聞報紙《環球時報》8日刊載署名「鐵流」的經濟技術觀察家文章，注意到日本邀請台積電前往設廠新聞，指出美國、日本競相邀請台積電，目的是重建半導體供應鏈、實現半導體「內循環」，疾呼唯一合理策略就是堅持自主研發、實現芯片(即晶片)自主。

文中指出，在全球化背景下，先進技術逐漸由歐美發達國家向新興經濟體擴散，半導體也形成美國主導下的全球分工。美國、荷蘭在產製設備領域壟斷，美國在IC設計十分強勢，日本在材料領域有過半江山，台灣、韓國在製造、封裝領域有絕大市占，半導體各環節已形成雁形產業分工。

鐵流認為，美國佔據技術要求、利潤最高的領域，然後將生產原材料、製造晶圓這些高能源消耗、高汙染的環節轉移給日、韓、台，這對美而言原是明智之舉，但川普(Donald Trump)政府掀起去全球化浪潮後，這種分工型態對美、日等發達國家就開始出現風險。

他分析，因為美、日在製造環節都高度依賴台積電，而只有設計、設備等環節卻沒有製造、封裝能力，整個半導體產業鏈還是會有滅頂之災，所以要借助台積電的技術實力重建半導體供應鏈。

鐵流強調，美、日這種推動半導體內循環舉動不是一時興起，拜登(Joe Biden)是延續川普政策還是回歸全球化，不能一廂情願抱以樂觀，國際秩序正處深刻調整期，資源分配面臨重新洗牌，發達國家與新興國家間的科技競爭不可避免，芯片在資訊時代，就如同工業化時代的鋼鐵、農業時代的糧食一樣重要，大陸必須堅定不移建設自主可控的產業鏈。

(中時新聞網)