美國總統川普的鐵粉們在川普的鼓吹下，闖進正在認證選舉人團票的國會，不僅大鬧議事廳，議員們被迫緊急撤離，川粉甚至與警方爆發衝突，造成5人死亡，其中包括1名殉職警員。對於無力事先防範國會遭闖、議事被迫中斷，甚至釀成人員傷亡，在眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）呼籲之下，國會警察局局長松德（Steven Sund）已引咎辭職。

美國會鬧暴亂，甚至傳出4死意外，導致國會警察局局長松德已引咎辭職。

據路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，松德在辭職信中並未提到6日的國會暴動，表示「能夠在國會警察局服務是榮幸也是榮耀」，預計從17日起請病假，休完將正式離職。除了松德之外，其他的國會警察局高層在面對壓力之下，準備辭職。

《國會山莊》報導指出，國會警察本周稍早表示，早已預期7日將有示威，會在國會增加額外人力，但國會警察在炸彈警告下，連同華府特區、維吉尼亞州與馬里蘭州的國民兵也都被調動去防範針對國會附近的複合恐攻。

美國會遭到百年以來的入侵動亂，其中警方被迫開槍，導致一名退役空軍女川粉中彈不治，血染國會震驚全美。裴洛西7日表示，許多國會警察表現十分勇敢，他們應該受到致敬；但是，國會警察局高層出現失敗，有必要全面檢視「我們到底低估了什麼？難道我們的總統還不夠煽動嗎？或許有人想總統在離職前還會是愛國者」。

不過，德松也表示這場動亂中，超過50多位的國會警察以及哥倫比亞特區大都會警員受傷，有些人還重傷住院。國會警察局也對有報導稱傳出警員殉職一事表示此消息不正確。

(中時新聞網)