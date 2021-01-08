國民黨革實院長、北市議員羅智強8日發起「縱橫台北、公投連署」行動，面對民眾黨主席柯文哲批藍營在萊豬議題論述不清楚，民調不升反跌，黨主席江啟臣出席活動時反嗆柯，不知道柯文哲依據是什麼，民調顯示有超過40％民眾認為國民黨較關心民眾健康，也有相關作為，「請柯市長要認知到這一點」。

為拚公投蒐集反萊豬連署書，羅智強今早耐著低溫，從國父紀念館沿捷運板南線步行往忠孝復興站，與江啟臣合體。

江啟臣表示，連署工作已陸續進行，明天會有一個正式啟動儀式，使連署遍地開花，今天是羅智強在北市發起沿著捷運路線連署行腳活動，透過具體行動呼籲大家踴躍連署。他提醒連署管道很多，不只有固定連署點，可上網或到便利商店下載，填好資料寄回黨中央或黨籍民代服務處，盼在最短時間內衝到50萬份連署書。

外界質疑連署活動巧妙累積聲勢布局黨主席選舉，江啟臣說，如果什麼事都要和黨主席選舉掛在一起，那大概什麼事都不用做，他強調只要當1天黨主席，就做黨主席該做的事，和黨中央黨務主管的態度是一樣的，在這位子上1天就把事情做好。

面對柯文哲批國民黨在萊豬議題論述不清楚，民調不升反跌，江啟臣反嗆，不知道柯文哲的依據是什麼，國民黨從去年8月28日蔡英文總統宣布進口萊豬時，第一個站出來反對、呼籲由民眾決定，這也是為什麼能夠有第二階段公投連署，再加上這段時間，綠營智庫、美麗島電子報民調，有百分之40以上認為在萊豬議題是國民黨較關心民眾健康、有作為，請柯文哲要認知到這一點。

(中時 )