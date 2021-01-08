新北市第二行政中心的七大局處部門，確定落腳三重二重重劃區，讓在地人士寄與厚望。建商喊話，期待強化三重藝文展演！」以提升文創經濟產值與區域價值。

建商指出，三重區將挾第二行政中心與文化局的進駐，提升區域文化環境，帶動周邊商機，文創經濟產值，地產界更預料可望締造新文化生活圈，也讓當地的區域價值行情看漲，短期就吸引不少知名建商插旗推案。

根據內政部實價登錄資料統計，全台六都國際級藝文展演中心周邊房價行情發現，像是台中歌劇院、高雄衛武營藝術中心，近年因捷運、輕軌等交通、生活機能全面升級，周邊文創商機與經濟價值快速提升。

而新北市政府因組織龐大、局處分散，造成洽公不便，為求區域均衡發展，市長侯友日前表示，新北長期以大漢溪以南的板橋、雙和為發展重心，其次是溪北的新莊副都心。未來將以都市更新與土地開發來建構更大的都會軸心，市政府已經加速推動規劃土城、永和、三重、新莊四座行政園區，未來等三重的第二行政中心進駐後，透過公部門投資打造基礎建設，足以影響三重未來發展關鍵。

座落三重的第二行政中心，目前進行工程面協調，後續將與廠商簽訂協議書，新北市府今年會完成建築細部設計，最快2022年初動工，總樓板面積將超過3萬坪。

預計可容納文化局，交通局，環保局，衛生局，勞工局，警察局、消防局等七個局處單位，未來將與板橋的市府大樓連成一線，即將成為新北市發展重鎮。

而新北市政府第二行政中心搬遷地就在二重重劃區，部分過去也是老字號「味全」的三重新燕廠土地舊址閒置土地，茂德機構買下該地後將推新案，同時也捐出土地新大樓與回饋金給新北市政府，將可共同創造出的行政、文化生活圈，是文教氣息和生活機能的雙重保證。

地方藝文人士指出，放眼全台，文化局旁常伴隨著藝文展演中心的發展，周圍除了濃厚的藝文氣息，通常規劃有廣大的公共空間和大片綠地，因此是最佳的居住環境，周邊房價鍍金。

目前新北市唯一的演藝中心設置在板橋，雖然在三重區現在玫瑰公園內有「三重社教館與藝文展館」，但畢竟容納人數與展演坪數空間有限。

根據經驗，國際級展演中心若能結合國際知名建築師設計操刀，不僅成為城市新地標，也提升區域環境與文化，吸引認同客層，為房市大大加分。

藝文人士舉例，像是西班牙北部沿海城市--畢爾包，是西班牙最大的海港之一，但他們向來以重工業，如造船、煉油等為經濟命脈，但1997年有了古根漢美術館進駐後，開始為當地帶來大量觀光人潮，近年更積極發展服務業，已經透過城市再生，為當地帶來更大繁榮，讓當地從黑手重工業區轉換變成了藝文生活與觀光經濟重心。

地方人士認為，文化局確定搬到行政二辦，加上市長侯友宜極度看好三重蘆洲的新區發展潛力，將來文化局勢必會加重在三重區的各項展演活動，所以藝文人士積極透過民代，希望能爭取在三重設置新北市第二座展演或藝術中心，透過舉辦大型藝文活動，就能翻轉當地文化，甚至成為重要藝文經濟中心。

新北市位居全台第一大城，以歲末指標性的新北歡樂耶誕城活動為例，不但連續兩年拿下國內耶誕活動網路聲量第一名，同時成為眾多國外媒體關注盛事。人潮帶來錢潮，歡樂耶誕城系列活動一開始就吸引超過百萬人，去年遊客更衝破618萬人次，帶動逾50億元商機及區域經濟行情。

房地產業者指出，新北市政府在三重的二重重劃區設「第二行政中心」，且三重坐收地利之便，離台北市僅一橋之遙，而且新北環狀線第一階段（西環線）今年初已通車，接著第二階段（北環線），將行經三重、蘆洲，坐收軌道經濟與人口紅利，預期周邊房屋需求將直接增加，預期通車前的幾年內，該區房價可能會有一、兩成的上漲空間。

二重重劃區的左岸土地，已吸引不少上市櫃建商插旗搶進，包括鄉林、國泰、冠德和茂德等知名建商積極卡位，均看好此處難以取代的獨特價值，將直追板橋新板特區。

根據統計，三重2020年以來推案量已達2,400多戶，接近2019年2,800多戶的水準。估計全年推案量上看3,000戶，一舉衝上近10年的新高。

(工商 )