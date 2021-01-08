家人之間就算感情再好，也應保有分際。一名女網友表示，公公非常疼愛孫子、孫女，但卻常常在他們身上種草莓，反應也都無效，她怒批這根本就是性騷擾，網友更要她「直接報警」，避免未來發生更逾矩的事。

這名媳婦日前於臉書《靠北公婆》透露，公公非常疼愛孩子，假日帶著兩歲大兒子及四個月大女兒回公婆家，不料，卻發現兒子臉上又有被公公種草莓的痕跡，就連女兒也難逃。

她表示，公公過去已有相關紀錄，但無論怎麼勸說都沒用，與老公反應也無效，「我二寶是女生，不能放尊重一點嗎？」甚至是兒子遭公公親吻時，已明確表達不喜歡，但卻遭公公無視，令她十分憤怒，直批「這樣算性騷擾了吧！」

文章曝光後，網友十分震驚，紛紛留言「要不要報警？等更變態的事發生就來不及了」、「好沒衛生」、「我會直接把小孩帶走，不讓他看不讓他摸不讓他碰」、「直接了當表達妳不喜歡這種行為，並且直接抗議再這樣，就不會讓孩子們回家」。

另外，也有網友認為，現在處新冠疫情時期，且嬰幼兒的免疫力尚未成熟，應更加注意個人及環境衛生。

(中時新聞網)