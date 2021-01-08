【政新鮮】李遠哲拿糖有毒護萊豬 他嘆「留給後人吐口水」

萊豬已於元旦起開放進口，前中研院院長李遠哲日前以糖、硝酸鈉比擬萊豬引發輿論熱議，對此資深媒體人羅友志接受《中時新聞網》訪談表示，李遠哲現在是賭上自己的政治生命，從過去護航前總統陳水扁到教育改革的失敗，他不僅將自己的人格、信用都賠光，後人也一直在對他的所見所為吐口水，呼籲他應該回去做好自己的本業，不要再對台灣的事情指三道四。

羅友志也提到，普羅大眾都知道糖吃多對於細胞的熱轉換會有影響，硝酸鈉也會與存在肉中的二級胺類反應形成致癌物質，所以家長都會避免小孩子飲用含糖飲料以及香腸、臘腸等加工肉製品，以此類推，既然政府官員都知道萊克多巴胺有毒，為何還堅持推動進口，認為政府把萊豬強推銷到國人身上，然後再讓大家的身體去排毒，是很殘忍的作為。

資深媒體人 羅友志（攝影／陳宏睿）

李遠哲在談萊豬議題時也稱不要把小問題當成世界大戰來看，羅友志則強調，「見微知著，勿以惡小而為之，勿以善小而不為」，因為萊豬涉及國人健康問題，全台有超過七成的人都在關注，抱持反對開放的態度，如果把這樣的事稱作小問題，那就把老百姓的願望看輕了。

另外，前民進黨立委沈富雄也在政論節目《平論無雙》中評論李遠哲稱糖也是毒的說法，讓他更受不了；此話一出，讓現場來賓笑翻。沈富雄接著說，那個糖從國民學校就教了，是人體需要的三大主要營養素之一，沒有糖，會死掉的；我們每天所燃燒的熱量，都是來自於糖。他說糖會讓人家發胖，所以你還是不得不吃，搞什麼邏輯啊，不是有諾貝爾獎，有學問就好，太誇張了。

(中時新聞網)