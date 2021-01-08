美國鋁捲板市況轉好，大成鋼(2027)去年12月營收攀升至59.81億元，為全年最佳，年增36.06%；去年第四季營收也達全年高峰，為164.19億元，季增約12.76%。

去年受疫情影響，大成鋼2020年營收592.92億元，年減23.93%。營運方面，大成鋼去年第三季受業外影響，仍虧損，前三季每股淨損0.83元。

隨著美國不鏽鋼及鋁捲板市況轉好，大成鋼去年第四季可望力拚轉盈。展望本季產品價格可望持穩在高檔之上；此外，預期美國未來每年將有約36萬噸進口鋁捲板的供給缺口，有利大成鋼今年起營運重回獲利的軌道。

大成鋼上季起受惠鋁捲板及不鏽鋼價、量均上揚，去年第四季有望轉虧為盈。展望今年，鋁捲板價格第一季持續看漲，加上不鏽鋼價格估維持高點，可望挹注第一季營運有望再優於去年第四季。

此外，美國商務部去年10月宣布對德國等18國進口鋁板捲產品，祭出反傾銷措施，預期大成鋼可望受惠。

美國先前做出鋁捲板反傾銷初步判決；法人指出，預估未來美國每年將有約36萬噸進口普通鋁捲板的供給缺口，大成鋼有機會爭取訂單，拿下市場。

根據調查，美國鋁捲板市場需求一年約76萬噸，其中近40萬噸為美國國內生產，約36萬噸透過進口供應。隨著美國對18國進口鋁捲板進行反傾銷調查，使得捲板進口量減少，鋁捲板報價開始上漲，大成鋼具最大通路優勢，去年第四季起營運受惠。

大成鋼每月鋁捲板產量約1.2~1.5萬噸，在手庫存約25萬噸，去年10月以來單月出貨逾2萬噸，今年規劃增至3萬噸；法人預期，鋁捲板價漲勢看到今年第一季，有利大成鋼營運表現。

(時報資訊)