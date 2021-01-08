美國疫情惡化，人們寄望疫苗解救眾生。但疫苗數量有限，富豪抱著上萬美金也買不到；專為醫護人員設立的施打處，出現一般民眾混入的亂象。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）6日報導，洛杉磯幾處疫苗施打地點都發生類似情況：一般民眾混入醫療人員隊伍當中，大概100多人沒有出示醫護證件，還是打了疫苗。

一名婦人告訴媒體，她不是醫療人員，仍然得到疫苗注射。隔了一天，政府官員補漏洞，要求醫療工作者必須攜帶身分證件和相關證明文件，才能夠施打疫苗。

洛郡衛生局長費瑞（Barbara Ferrer）呼籲：「如果你不是醫療人員，請不要預約施打疫苗。」費瑞承認，有些疫苗施打處，沒有確認來者身分，就為對方打了疫苗。

人口約1000萬的洛杉磯郡上月17日展開首批3萬多劑疫苗注射，至今已供應10萬劑疫苗，大多分配給護理機構的病患與醫護人員。

數量有限下，加州制訂注射疫苗的先後順序，醫生、護士等醫療人員優先；其次是長照機構病患與工作人員；接著是民生必需行業第一線勞工、慢性病患；最後才是一般大眾。

為了加速疫苗普及，洛杉磯市上週起在各地開設7處疫苗施打地點，提供醫護人員優先注射。儘管美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗全部免費，一般民眾要打到，可能還要等上好幾個月，有錢也無法先打。

「洛杉磯時報」報導，專為影視明星、上流社會看病的比佛利山醫院最近接到不少有錢人詢問，想先打疫苗。有富豪問，如果捐2萬5000美元（約合新台幣70萬元）給醫院，是否能優先打疫苗。

洛杉磯郡是2019冠狀病毒疾病重災區。官方7日疫情數據，單日新增染疫1萬9719人、死亡218人，累計87 萬人染疫、1萬人死亡。

(中央社)