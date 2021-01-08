美國總統川普的支持者昨天硬闖國會大廈事件餘波盪漾，美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）今天成為事發後第2位請辭的部長。

美聯社報導，稍早，美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）已提交辭呈，成為川普支持者硬闖國會大廈後、川普政府中以辭職表達抗議的最高階成員。

據報導，戴弗斯今天在辭呈中，歸咎川普火上加油，導致國會遭遇暴力攻擊事件緊張升高。她說：「您的言詞對局勢確實造成影響，而這對我來說是轉折點。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國衛生及公共服務部助理部長麥坎斯-卡茲（Elinore F. McCance-Katz）今天也辭職。她在辭呈中寫道，她原本打算留任到新政府上台，但昨晚看到「國會大廈發生暴力占領事件」後，她的「計畫突然改變」。

她寫說：「我認為這種行為令人完全無法接受，而我心中想著，我就是無法繼續做下去。」

此外，川普的副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）昨天下午已經請辭。

(中央社)