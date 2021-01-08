美國總統認證上演世紀大亂鬥 川粉中槍到院前不治 Pro-Trump supporters stormed the US Capitol building in Washington DC.C.

美國國會日前舉行特別聯席會議，清點總統選舉人團票數，確認新任美國總統，不料卻遭大批川粉闖入，一名女子中彈送醫後身亡。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，只要遇到川普之亂，總統蔡英文和民進黨又一如往常噤聲了，因為只要支持國會警察執法、譴責攻入國會的示威者，那就是打臉太陽花運動。

川普支持者6日衝撞或破壞或攀爬闖入國會，爆發令全世界瞠目結舌的嚴重騷亂，1名女川粉遭擊斃，3人送醫不治，另有52人被捕。這是國會大廈自1814年遭英軍攻擊後，首度被攻陷，當時正主持聯席會議的副總統彭斯，為捍衛民主程序，不惜與現任總統川普撕破臉，動用權限召入國民兵平亂。

對此，游淑慧今（8日）在臉書發文表示，凡遇到川普之亂，蔡英文和民進黨必會消失噤聲。美國明尼蘇達州非裔男子弗洛依德遭白人警察壓頸致死案，引發美國各地抗議示威，結果川普下令「軍隊」待命，用軍隊對付人民，蔡英文沒講話。後來川普直接 下令警察對示威民眾開槍，蔡英文也沒講話。6日，川粉攻入美國國會，導致五人喪生。對於川粉、或對於強制執法的國會警察，蔡英文和民進黨一樣噤聲。

游淑慧臉書。（圖片摘自游淑慧臉書）

游淑慧不意外的說，持執法的國會警察、譴責攻入國會者？那就是打臉太陽花。支持攻入國會的川粉，那就是打臉美國國會和拜登當選人。不過，如果蔡總統的理由是「台灣是外人」，不想干涉美國內政，也可以理解也支持。

但游淑慧指出，總統和民進黨那麼喜歡對香港和大陸的事發表高見，那他們覺得自己是以什麼身分和角色去滔滔不絕？自己人嗎？

(中時新聞網)