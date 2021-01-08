◎明天轉乾 只剩太平山有望降雪 氣象局：周日下半天起恐再飄雪

受到此波寒流影響，包括大屯山、太平山等地開始降雪，中央氣象局預報員劉沛滕指出，目前太平山、大屯山等地陸續降雪，拉拉山也有降雪的可能，雪山、南湖大山、合歡山等地也有降雪機率，到下午仍有降雪的機率，但明天明顯轉乾，僅剩太平山降雪機率較高。

◎2020台灣人口正式負成長！最新統計出爐 出生死亡首現黃金交叉

2020年多災多難，內政部最新統計，去年出生死亡人數正式出現「黃金交叉」，全台出生數16萬5249人「創歷年最低」，而死亡人數則為17萬3156人，台灣人口首度負成長。另外，全台結婚對數12萬1702對，也是「48年以來次低」。

◎五星級飯店第一槍 晶華用餐啟動實聯制

日前第三波疫情席捲而來，台北晶華酒店開出第一槍，即刻提升防疫層級、同時啟動「Reassurance計畫」，館內外各餐廳全面落實「用餐實聯制」，展現對於清潔衛生管理與食品安全的積極投入，提供顧客安心無虞的消費環境、並守護全體員工的健康安全。

◎消基會抽檢甜豆莢18樣本 全數農藥超標

為了解市售蔬菜農藥殘留的情形，消基會在去年10月間選定高麗菜、豌豆莢與甜豆莢及玉米進行380項農藥與二硫代胺基甲酸鹽農藥檢測，其中甜豆莢檢測18件、全數農藥超標，甚至還有超標200餘倍的樣品外，還有在樣品中檢測不得檢出的農藥，可依食安法處6萬至2億元罰鍰。

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(中時新聞網)