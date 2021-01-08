高雄16歲趙姓少年6日深夜開車載15歲小女友兜風，行經一心二路與三多三路口時，被巡邏員警發現行跡可疑，上前盤查，但趙男拒檢加速逃逸，一連闖了6個紅燈，警方情急下朝左邊輪胎連開12槍制止，但仍被少年溜了，警方事後循線查獲這對小情侶，開出3萬5800元交通罰單，全案依公共危險罪、妨礙公務等移送法辦。

警方指出，6日復興路派出所副所長李家銓、警員陳漢修等2員，分別騎乘警用巡邏機車巡邏時，發現這輛黑色汽車相當可疑，員警主動上前示意攔停，但對方不予理會，繼續往前，甚至一連闖了6個路口紅燈。

趙姓少年無照駕駛，還闖紅燈拒檢，警方朝車輪連開12槍嚇阻。（柯宗緯翻攝）

趙姓少年無照駕駛，還闖紅燈拒檢，警方朝車輪連開12槍嚇阻。（柯宗緯翻攝）

警方一路尾隨到苓雅區中華四路與青年路口，該車遭停等紅燈之前後車輛阻擋受阻，警方伺機準備上前攔捕，未料趙姓少年竟連續正面衝向左前方副所長李家銓、右前方警員陳漢修，所幸員警逃得快，沒有造成傷害。

副所長李家銓當下立判情況緊急，於是朝該車左前輪連開9槍，而後陳員對左後輪開3槍制止，不料仍加速沿新興區方向逃逸，現場無人員傷亡。

警方事後調閱監視器，在附近海邊路一處停車場找到該車，查出車主是新北人，但已經轉讓給趙男16歲的中輟生，最後循線查獲趙姓少年及15歲楊姓國中少女，將兩人帶回偵辦。

警方指出，趙姓少年連闖6個闖紅燈，並涉及無照駕駛、註銷牌照、拒絕攔檢，合計開罰3萬5800元，另依涉嫌刑法公共危險罪及妨害公務罪移送偵辦，另擴大追查是否涉及其他刑案。

(中時 )