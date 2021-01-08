農曆春節想出遊，又怕塞車浪費時間，想來個旅遊兼探親的特別行程嗎？那就跟著華航飛起來！華航與日本縣廳合作推出類包機2.0，兩班包機於2月13日(六)大年初二分別從高雄及桃園出發，南來北往不怕塞，還可順道飛越日本走春賞景！

華航首次不同機場起降的類包機2.0，特別安排在農曆春節，高雄出發航班「HAPPY牛YEAR 小花帶你趣沖繩！」由高雄捷利旅行社獨家販售，1月9日（六）上午8時30分開賣，經濟艙走道、中間位5,588元，經濟艙靠窗位7,588元。台北出發航班「牛轉乾坤開運機，宮賀熊讚鹿好運！」由KKday獨家販售，預計1月13日上午 10 時開賣，經濟艙走道、中間位5,666元，經濟艙靠窗位7,666元，以上價格皆為新台幣含稅價。

參加本次春節類包機活動的旅客，都可獲贈春節大禮包、福袋等超值好禮，享受免稅品預訂8 折起優惠，消費金額滿250美元，贈送華航獨家Kellykiwi行李保護套，數量有限，贈完為止。華航新春超強企劃絕對是春節期間首選秘密武器，跟家人朋友搭飛機飛越日本，南北回娘家、出外遊玩一次完成，讓美好回憶刻在心底。

CI9213華航類包機2.0高雄出發航班，特別與沖繩縣及沖繩觀光會議局合作，高雄小港機場將布置日本慶典風格登機門，並安排沖繩吉祥物「小真醬」與旅客相見歡。類包機將於2月13日上午8時從高雄起飛，沿東岸北上至沖繩群島，預計上午11時飛抵桃園機場，航程約三小時，旅客可欣賞沖繩群島上空美景，並享用日本風味餐點。

每位旅客可獲得超值特色大禮包、漢來飯店買一送一住宿劵與i-Ride 買一送一門票，華航再加碼贈送限量版貨櫃造型一卡通，以及好禮二選一，象徵新的一年「蘋步青雲」的青森蘋果，或是「無蟹可及」的帝王蟹。

(中時 )