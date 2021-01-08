上海電氣7日正式公布，已確定2021年旗下企業混合所有制改革及員工持股改革計劃。涉及旗下企業包括上海電氣上重碾磨特裝設備有限公司、上海電器陶瓷廠有限公司與上海電氣自動化設計研究所有限公司。

新華財經引述上海電氣相關負責人表示，「十四五」期間上海電氣將繼續推進重型燃氣輪機、光刻機、高端數控機床、快堆、船用曲軸、大型鑄鍛件、航空工業等「卡脖子」技術攻關任務。

上海電氣集團副總裁董鑑華表示，2021年將總結經驗，持續有序推進上海電氣上重碾磨特裝設備公司、上海電器陶瓷廠公司、上海電氣自動化設計研究所公司等企業的混改及員工持股。

上海電氣集團表示，不僅將推進企業負責人薪酬制度和工資決定機制改革內容。此外，將加快數位化、智慧化轉型。以智慧製造、智慧能源、智慧交通、智慧城市為轉型方向，全力打造智慧裝備、工業網際網路和智慧供應鏈構成的「工業三角生態」。

上海電氣是大陸最大的綜合性裝備製造企業集團之一。產業門類眾多，涵蓋3大產業領域和42個業務單元，提供各種重大技術裝備。

(工商 )