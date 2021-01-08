台中一所市立高中國中部發生學生集體霸凌，市府教育局表示，學校已於8日上午召開防制校園霸凌因應小組會議，決議外聘學者專家組成調查小組啟動調查，同時針對全校學生進行法律常識教育，避免再次發生偏差行為；教育局強調，絕不容許任何校園霸凌，已指派督學到校督導了解，持續掌握學校處理程序，督促做好後續輔導措施。

據了解，該校國中部二年級兩位學生，因懷疑1名學生向老師打小報告，於放學後對該名學生施暴；經查，三名學生為表兄弟，校方在事發後已請受傷學生家人帶學生至醫院驗傷及報警，2位行為人的家長也帶學生向受傷學生及其家人道歉，目前3位學生仍到校正常上學。

教育局指出，該校已於今日上午7時30分召開防制校園霸凌因應小組會議，決議外聘學者專家組成調查小組啟動調查，同時針對全校國中生進行法律常識教育，避免再次發生偏差行為；另將持續輔導雙方學生修復關係。此外，教育局督學已前往學校督導了解案情，掌握學校處理程序，並督促學校做好學生後續輔導措施。

(中時 )