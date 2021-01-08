台中慈濟醫院耳鼻喉部醫師許原禎為病人檢查。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

影像檢查發現張先生的翼管神經瘤緊鄰動脈，必須一點一點剝除腫瘤，避免大出血。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中35歲張先生從小飽受鼻過敏困擾，服藥及使用噴劑都不見改善，長年鼻水「共共流」。張先生日前到台中慈濟醫院就醫檢查意外發現台灣首例翼管神經瘤，耳鼻喉部醫師許原禎運用內視鏡導航系統分離腫瘤與周圍腦神經血管，除解決過敏也拆除腫瘤炸彈。

30多歲張先生從小就有鼻過敏症狀，吃東西不論冷熱，都會鼻水直流，常跑診所醫院，無論服藥、噴鼻噴劑都無法改善。張先生原想放棄治療，但看到侄子嚴重鼻過敏、流鼻水，是透過翼管神經手術解決，重燃希望而就醫。

許原禎初步判斷翼管神經截斷手術，可以解決張先生鼻水狂流症狀，沒想到手術前電腦斷層檢查發現，張先生右側翼管神經靠近翼顎窩附近有1個約2公分腫瘤，張先生得知有如晴天霹靂，完全不知所措。

許原禎解釋，長在翼管神經上的腫瘤屬於「神經髓鞘瘤」，儘管神經髓鞘瘤多為良性，但如果腫瘤持續長大，將壓迫周邊神經與血管，可能影響視力與顏面感覺，不僅更難處理，傷口也會更大，復原期更長。

張先生翼管神經瘤位於翼顎窩，靠近眼窩、顱底與主動脈，傳統開顱手術或放射線治療都有傷害顏面神經與血管疑慮。許原禎與病人討論後，採用內視鏡微創手術剝除腫瘤。

許原禎表示，文獻紀載，過去翼管神經瘤都採開顱手術，自鼻腔切開上頷骨頭，才能打開手術視野摘除腫瘤，這方式傷口大，復原時間長，很容易造成感染，且可能有臉麻與視力衰退等腦神經受傷後遺症。

許原禎為縮短病人復原時間並降低臉麻與視力副作用，採兩階段微創手術。第一階段手術截斷翼管神經解決病人吃東西嚴重流鼻水過敏，同步為第二階段腫瘤摘除手術建立通道，避免傷害三叉神經與周邊組織，造成後遺症。

第二階段腫瘤手術，從前階段手術建立的通道，以內視鏡由後往前摘除腫瘤。許原禎表示，因腫瘤位在顱底、眼窩並貼近主動脈，加上腫瘤已沾黏翼管神經，剝除不易，手術深度更須戰戰兢兢，一點一點從翼管神經上剝除腫瘤，避免傷害主動脈造成大出血。

許原禎透過微創手術保留原本黏膜組織，減少不必要的破壞，不但術後復原快，對病人日後生活比較不會造成困擾。張先生手術拆除腫瘤炸彈後復原良好，吃東西再也不會鼻水直流。他感謝醫師仁心仁術，讓他臉部外觀與功能都沒改變，也解決心頭大患。

(中時 )