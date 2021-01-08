南投縣1名賴姓男子去年到紫南宫，看到供桌上等著過香火的金雞，其玻璃罩內放著千元鈔，竟趁隙偷抱走，事後，失主楊男報警，警方調監視影像追查出賴男將其逮捕。法院近日以《竊盜罪》判賴男3個月。

判決書指出，去年3月間，賴姓男來到紫南宮，趁著人潮眾多，竟偷偷抱走供桌上擺放千元現鈔的金雞，隨即騎車揚長離去。失主楊男走到香爐前插香，短短1分鐘，回頭看金雞竟然不見，連忙報警。警方調閱監視器追查，循線逮捕賴男，他供稱現鈔已被花完，也以便宜價錢賣掉金雞母。

法官認為，賴男曾酒駕、犯下《詐欺罪》遭判刑，有多次前案紀錄卻不思悔改，還想不勞而獲竊取他人財物，依《竊盜罪》判處賴男有期徒刑3個月，可易科罰金，折合9萬元，另外還要追徵他所偷竊的金雞價款和現金1000元。

本刊調查，紫南宮以求發財聞名，除了土地公的發財金，另個大熱門就是金雞，不過想將金雞「請」回去，前提是信眾須擲到聖筊，還得支付3600元；信眾相信，放置千元大鈔、美鈔在適當財位，能讓自己財運提升。

廟方表示，近年來發生好幾起信徒帶金雞「回娘家」過香火卻失竊案件，但廟方裡外都設置監視器，竊賊無所遁形，警方每每迅速破案逮人。

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(中時新聞網)