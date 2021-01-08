日本受到強烈低氣壓影響，以北陸地區為中心遭大風雪襲擊，秋田縣昨晚起因電線斷線等原因陸續停電，今天上午仍有約4萬多戶停電；秋田縣有8個市町村開設避難所供民眾避難。

日本放送協會（NHK）報導，秋田縣昨天晚間8時許，在八峰町觀測到破紀錄的最大瞬間風速每秒42.4公尺；秋田市也在昨天晚間7時30分左右觀測到每秒36.9公尺的瞬間最大風速，創下1月的最高紀錄。

到日本時間今天上午10時，秋田縣有8個市町村、共約4萬4600戶停電。東北電力公司正在緊急修復中，但因停電範圍太大，難以預估修復時間。

此外，因大雪影響，秋田縣部分地區手機訊號不良，各電信公司正在搶修中。

秋田縣內的秋田市與八峰町等8個市町村，也緊急開設多處避難所，供民眾避難。

日本氣象廳表示，因強烈低氣壓影響，靠近日本海側將持續下大雪到10日，特別是北陸地區，會斷續的強降雪，恐會在短時間內迅速累積降雪量。

預估東北地區與新潟縣等地區，積雪將會達到每年平均的2倍到4倍。

(中央社)