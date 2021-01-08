台中市第12屆十大伴手禮5日舉辦頒獎典禮，陳允寶泉推出香柚檸檬蛋糕，拿下

「網路人氣獎第一名」「十大伴手禮首獎」、「十大伴手碑獎」三冠王。（馮惠宜攝）

除了太陽餅、鳳梨酥，檸檬蛋糕也是台中名產；已有112年歷史的陳允寶泉，這次參加台中市第12屆十大伴手禮選拔，特別在檸檬蛋糕內加入日本的柚子絲以及台中的新鮮檸檬汁，創新推出香柚檸檬蛋榚，一舉拿下「網路人氣獎第一名」「十大伴手禮首獎」、「十大伴口碑獎」三冠王，成功創新翻轉台中經典名產檸樣蛋糕。

第12屆十大伴手禮日前頒獎，陳允寶泉為慶祝創新研發的香柚檸檬蛋榚獲得三冠王殊榮，於1月8日起至1月18日接連11天舉辦「香柚檸樣蛋糕第2件半價」優惠回饋給消費者。

陳允寶泉創立至今已有112年，第四代陳宇鴻赴日學藝，將糕餅技藝提升更高層次，以頂級奶油、堅持純手工製作多層次低糖「太陽餅」，連續4年榮獲台中十大伴手禮「金口碑獎」2013年將原本寶泉的商號上加上第一代陳允創始者的名字，成立「陳允寶泉食品」，表達飲水思源、代代相傳的精神。

陳允寶泉總經理翁羿琦指出，創新推出的香柚檸檬蛋糕，將原先的檸檬蛋糕內加入日本的柚子絲以及台中的新鮮檸檬汁，綿密鬆軟的蛋糕讓檸檬的清香變的更加鮮明，並咬得到柚子絲跟橘子絲，口感更豐富，一推出上架就熱銷一空。

(中時 )