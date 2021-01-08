新冠肺炎疫情升溫，台灣253天零本土案例止步，台灣大車隊全台推出3,000台「空氣清淨車」隊，讓國內外疫情升溫的同時，維持車內密閉空間空氣清新、降低感染風險，加上獨家提供酒精消毒瓶、55688 APP叫車系統「請勿聊天」選項、以及全方位支付等防疫措施，安全的交通體驗，讓往來乘客更安心。

大車隊集團總經理楊榮輝表示，秋冬新冠肺炎疫情升溫，台灣也再度爆發本土感染案例，確診者自行駕車也搭乘大眾運輸工具，足跡遍布百貨、賣場、餐廳等公共區域，為了提供民眾另外一個更放心的交通選擇，在計程車上，加裝空氣清淨機，可有效維持密閉空間的清新空氣，不用擔心異味及過敏源，降低病毒威脅機會，能同時保護司機和乘客，讓防疫措施再升級。

大車隊數總計高達22,000台，是全台最大計程車車隊；新推出的「空氣清淨車」 隊全台3,000台，目標5,000台，服務區域遍佈全台各縣市，目標覆蓋率四分之一；乘客只要利用55688 APP叫車系統，在特殊需求欄位點選「空氣清淨車」即可，乘客搭乘台灣大車隊「空氣清淨車」不僅能夠促進車內乾淨空氣流通讓防疫再進化，提升司機工作精神，更貼心的是，選擇「空氣清淨車」服務，並不額外加收費用。

台灣大車隊除推出「空氣清淨車」外，全台車輛持續配備酒精消毒瓶，提供乘客與司機隨時清潔手部；乘客使用55688 APP叫車，也可在叫車特殊需求欄選擇「請勿聊天」，減少交談時飛沫傳染機會，降低病毒傳播感染風險；此外，截至2020年底，台灣大車隊已提供26項支付方式，包括可用信用卡、電子票證、電子支付等，避免接觸紙鈔、硬幣傳播病毒。

大車隊從2019年即推出「寶寶多元防疫專車」，不僅可免費提供幼兒安全座椅，駕駛服務前後，都用次氯酸除菌液擦拭消毒，落實車內清潔，讓家中小寶貝在安全的環境下交通移動，也讓家長更放心。

面對新冠肺炎疫情，台灣大車隊22,000位司機都是第一線的防疫尖兵，落實司機防疫管理規範，在營業前規定須測量體溫，若發現發燒或呼吸道症狀應暫停營業；同時，要求司機營業時應該全程配戴口罩，並落實每四小時停車，進行一次車內消毒，並加強門把、後座、頭枕螢幕等，乘客常觸摸區域消毒擦拭。

公司秉持企業社會責任，提供多項防疫升級新措施，要求司機應加強手部清潔，在服務旅程中一同為防疫盡心力，也為每一位乘車旅客健康把關。

(工商 )