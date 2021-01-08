地溫灌破冰點，加上水氣充裕，合歡山莊停車場覆蓋靄靄白雪。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

合歡山莊前廣場地面積雪。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

合歡山受到大陸冷氣團來襲，氣溫驟降且水氣充足，今日凌晨降雪夾雜冰霰，為顧及遊客行車安全，今日上午7時起於台14甲線29K(昆陽) 至41K(大禹嶺)路段限加掛雪鍊通行，請上山賞雪遊客注意交通資訊。

東勢林區管理處提醒民眾，前往合歡山請準備足夠禦寒衣物，注意公路總局發布交通訊息及氣象資訊，做好周全準備，並注意行車安全。

(中時 )