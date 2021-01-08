合歡山急凍！低溫灌破冰點 銀白世界畫面曝光 12:532021/01/08 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 水氣低溫壟罩合歡山，清晨降下靄靄白雪，松雪樓前廣場一片銀白世界。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地溫灌破冰點，加上水氣充裕，合歡山莊停車場覆蓋靄靄白雪。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真） 合歡山莊前廣場地面積雪。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真） 合歡山受到大陸冷氣團來襲，氣溫驟降且水氣充足，今日凌晨降雪夾雜冰霰，為顧及遊客行車安全，今日上午7時起於台14甲線29K(昆陽) 至41K(大禹嶺)路段限加掛雪鍊通行，請上山賞雪遊客注意交通資訊。 東勢林區管理處提醒民眾，前往合歡山請準備足夠禦寒衣物，注意公路總局發布交通訊息及氣象資訊，做好周全準備，並注意行車安全。 小烏來太平山飄雪 缺水氣玉山結霜 缺水氣玉山未下雪 主峰步道結冰 (中時 ) #合歡山 #遊客 #行車安全 #準備 #注意 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爭睹合歡山雪白世界遊客蜂擁 警提醒加掛雪鍊再上山 11:272021/01/08 生活 低溫再襲 大禹嶺及合歡山路段可能預警封路 11:062021/01/07 生活 竹縣尖石鄉凌晨降冰霰、路面結冰 籲遊客注意行車安全 10:062021/01/08 生活 走進西雙版納原始森林公園 04:102021/01/07 兩岸藝文 急凍低溫恐誘發心臟病 2時段最危險！6招保命 08:212021/01/08 生活 寒流恐冰封4省道 上山追雪管制路段看這裡 19:212021/01/07 生活 下雪下瘋了！合歡山一夜白頭 思源埡口積雪2公分 07:122021/01/08 生活 白雪彈猛轟 4山區交通管制懶人包 09:112021/01/08 生活 寒流發威 北台灣今明低溫6度 04:102021/01/08 焦點要聞 急凍範圍擴大 連6天超長寒潮襲台 17:042021/01/07 生活 桃園拉拉山降雪 山區道路結霜 鄭文燦：提醒注意安全 11:142021/01/08 生活 生活熱門新聞 富王鴨肉拖單有何好處？ 內行點2原因網秒懂 - 生活 失速降溫！寒流即起到明天最強 全台凍成冰箱 - 生活 比清蒸還好吃！他曝超高效鱸魚煮法：不用3分鐘就上桌 - 生活 還沒到期 好市多又爆強迫續約 客怒轟不尊重人 - 生活 富王鴨肉辱女熊貓 和解金額曝光 霸氣喊：不夠再加2千 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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