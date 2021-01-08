去年第四季鋼市進一步復甦，不少鋼廠去年12月營收達全年最高，且年增率均為兩位數。不鏽鋼廠運錩(2069)2020年12月營收為8.57億元，年增21.07%。鋼管廠高興昌(2008)12月營收為1.10億元，年增44.46%。盤元廠燁興(2007)12月營收為5.11億元，年增13.09%。

不鏽鋼廠運錩去年12月營收為8.57億元，為全年最高且年增21.07%。去年受疫情影響，2020年全年營收74.33億元，年減14.83%。去年第四季可望轉盈，全年將有獲利成績。

鋼管廠高興昌去年12月營收為1.10億元，為全年最高且年增44.46%。去年受疫情影響，2020年全年營收9.62億元，年減15.73%。去年第三季轉盈，單季EPS 0.36元，去年前三季每股淨損0.09元，全年力拚獲利。

燁興12月營收為5.11億元，為去年單月次高，年增13.09%，2020年全年營收55.98億元，年減14.47%。去年前三季每股淨損0.76元，去年第四季營運可望改善。

展望今年上半年鋼市能見度高，鋼價趨漲，鋼廠上半年營收均可望逐季上揚，營運亦可望比去年同期明顯改善。

(時報資訊)