知情人士透露，川普政府官員在周四下午召開會議，就擴大一項禁止美國投資部分陸企的行政命令展開協商。該行政令禁止美國投資與中國軍方有關係的企業。

消息人士表示，在會議上，國防部、國務院與財政部官員將討論的議題之一，包括修改去年11月發布的命令，而可能討論的其中一個調整，是要求美國投資人在2021年11月11日以前，完全出清對黑名單公司的持股部位。

如果通過這項調整，則川普的該行政命令範圍將大幅擴張，目前命令僅規定美國投資人必須在該日期之前，停止購買黑名單公司的證券。

目前尚不清楚這場會議是否做出任何最終決定。美國國務院與財政部未回應媒體置評請求，國防部則拒絕發表評論。

美國國防部目前為止已將35家公司列入黑名單，其中包括中國最大晶片製造商中芯國際、石油巨頭中海油、海康威視、中國電信、中國移動等。最新報導並指出，美國政府考慮也將科技巨頭阿里巴巴與騰訊也納入國防黑名單。

(時報資訊)