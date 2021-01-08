據業內人士透露，英國石油商BP重新開始欲出售數個北海油田的股份，該公司在去年曾同意出售該油田給英國同業Premier石油。

BP曾在去年表態同意，對Premier出售其在Andrew區域和Shearwater油田的利益，約6.25億美元。

由於Premier財務困難，BP隨後同意調整交易，並將現金估值降為2.1億美元。後來因Premier在10月被競爭同業Chrysaor接收，該交易因而中止。

BP目前重新啟動該資產的出售程序，通知有興趣的各方，在沒有最後期限之下能提出報價。

而BP發言人對此拒絕回應。

而業界評估，在北海盆地老化之下，不清楚BP可以藉由出售資產來籌得多少資金，隨著油價在去年大幅下滑，這些資產估值大概在8000萬美元。

BP則希望在2025年前賣出25億美元資產，以減低債務；另外公司也正朝向低碳能源的發展。

(時報資訊)