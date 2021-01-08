昔日大陸童星孫僑潞，14年前出演電視劇《巴啦啦小魔仙》凌美琪一角走紅，活潑可愛的形象深受眾人喜愛，不過卻傳出1月1日時心肌梗塞病逝，得年25歲，噩耗傳出後讓人難以置信。

孫僑潞日前傳出心肌梗塞猝逝，原因被爆疑似跨年夜和朋友飲酒過量致死，對此孫僑潞母親發文證實噩耗，回憶起過去和女兒看到心梗猝死的新聞，從來沒放在心上，豈知這種事情竟發生在女兒身上，事隔多日仍無法相信此噩耗，坦言只要抬起頭來，似乎還能看見女兒朝自己走來，並問道：「媽媽，今晚吃什麼呀」，如今只能感嘆：「我以後做再多的菜，你也不會來吃了」。

孫僑潞母親發文悼念女兒。（圖／孫僑潞微博）

對於女兒死因可說是眾說紛紜，孫僑潞母親強調現在能做的，就是讓自己的寶貝女兒不要在死後還遭受流言蜚語，也懇求大家不要做過多揣測和評價，並強調：「如果在另一個世界的她聽到了這些話，該有多難過」。

孫僑潞母親在女兒頭七悲痛發文。（圖／網易娛樂微博）

昨天（7）日適逢孫僑潞頭七，她的母親也發文吐露思念，更在影片中喊話「僑璐啊，媽媽做好飯等你呢」，更不忘強調孫僑潞是她永遠的驕傲，令人忍不住鼻酸。

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(中時新聞網)