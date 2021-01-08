台北地院審理立委集體貪汙案，今傳喚太流前董事長李恆隆出庭，確認檢方起訴李行賄立委蘇震清、蘇辦公室主任余學洋事實的爭點。李說，蘇震清曾主動談錢，「他開口，我就給他」，就是希望蘇能幫忙太流案。

李恆隆表示，他會認識蘇震清、余學洋，就是想要他們幫忙處理太流案，會給錢絕對不是因為認同他們的政治理念，蘇的學歷還比他低，也不可能崇拜蘇，雖然無法確定每筆錢是請託幫忙什麼任務，但都是與太流案相關，想討好2人。

李恆隆說，自認自己在本案中很可憐，因為被關38天懷恨在心，自然會有一些情緒在裡面，最初給50萬元紅包時，確實是想請蘇震清幫忙，但當時八字還沒一撇，沒有特定請託作為對價，主觀上不認為自己在行賄，沒有檢方起訴書寫的那麼嚴重。

李恆隆指出，印象中是蘇震清先提起錢的話題，談到債務問題，以及選舉需要做看板，他認為資助是OK的，未來也會需要蘇的幫忙，大家互相，因此給了230萬元，「他開口，我就給他」，這筆錢送給蘇後，並沒有還回來。

李恆隆李並說，只要余學洋來找他，有時只是報告一些小事情，他就知道意思，會給他5萬、10萬元不等，就是為了討好他，「我是以行動表示，他也收下，這是一種自然形成的默契，沒有明確的口頭承諾」，所有給錢的行為都與太流案有關，否則不會跟余來往，「我又不是吃飽閒著」。

(中時 )