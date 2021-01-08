新北市新莊區中宏里長兼里長聯誼會主席洪少欽2019年11月間總統、立委大選前，招待區內里長和親友30人出遊大陸，不過卻被爆出全程交通、食宿等費用皆由國台辦出資，甚至有國台辦官員要求里長們支持特定候選人。新北地院今宣判，認為證人說詞反覆、有出入，無證據可認有罪，諭知洪少欽無罪。

檢方調查，洪少欽是去年第10屆立委選舉國民黨籍候選人陳明義、黃志雄的樁腳，在接近選舉期間，以2018年底當選新莊區里長聯誼會主席的競選承諾，招待新莊區里長、親友等人在2019年11月18日至22日到大陸江南旅遊，並安排旅行社規畫行程，但他卻在出發前逕自更改行程，並配合大陸南京市人民政府台灣事務辦公室，由陸方負責出遊費用。

南京市台辦官員除了前往機場接機，還輪流全程陪團，且南京市台辦聯絡處副處長哈趙剛也在晚間餐敘時，趁機向新莊區民安里長許桎逢和其配偶表示，「要幫忙國民黨選上」、「請支持陳明義跟黃志雄」。檢方認為，洪少欽此舉已涉犯「公職人員選罷法」，因此將他起訴。

新北地院認為，許桎逢在案件審理間對於哈趙剛有無拜託其支持特定候選人，說詞反覆，且他的證詞與其他里長和親友有明顯出入，部分里長皆稱沒有聽聞南京市台辦官員有拉票，況且哈趙剛和洪少欽若真有意影響選情，在旅遊期間只對許桎逢一人拉票，有違常理。檢方在接獲檢舉後也未能查到LINE對話內容、文宣品等證據資料補強，因此沒有證據可認哈趙剛違反公職人員選罷法。

新北地院指出，既然無證據認為哈趙剛違反選罷法，基於幫助犯屬性，便難認定洪少欽有觸犯選罷法的幫助犯行，且歷屆新莊區里長聯誼會長均會招待各里長免費出國旅遊，因此洪少欽稱履行當選承諾並非虛構，且安排行程的旅行社負責人也稱行程更改為國台辦招待，是議長蔣根煌的意見，無法證明洪少欽有罪，因此諭知他無罪。

(中時 )