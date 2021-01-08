強力寒流來襲，苗栗縣大湖鄉梨農都相當擔心，因為去年12月下旬剛接好的梨穗，雖然有套袋防寒，但就怕抵不住低溫，讓梨穗無法開花，目前雖還看不出端倪，不過梨農預估這波寒害，梨穗至少會損失5至6成。

寒流發威全台冷颼颼，大湖鄉梨農近期正在嫁接梨穗，避免寒害，農民預先替嫁接好的梨穗套袋保暖，卻也坦言寒流來襲，只要氣溫低於攝氏10度，對高接梨穗多少有影響，預估5至6成梨穗可能死亡，目前雖還看不出來，但再過幾天梨穗若不開花，全部都得補接。

苗栗縣大湖鄉梨農近期正在嫁接梨穗，強碰寒流，農民將已經嫁接好的梨穗套袋防寒，盼降低農損。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖梨農自去年12月20日起開始嫁接梨穗，農民看見接連2波寒流報到，都會避開寒冷時間嫁接，但前幾天氣候回暖，陸續有7、8成農民已嫁接好第一批梨穗，這波寒流又溼又冷，梨農胡智坤表示，只要氣溫降至攝氏10度以下，即便預先套袋，寒流對梨穗還是有影響，尤其現在接的是豐水梨更怕冷。

胡智坤表示，自家果園第一批梨穗是在去年12月31日至今年元旦期間嫁接完成，預防寒害都已替梨穗套上塑膠袋，現在最擔心梨穗遇低溫，不僅母樹會停止生長，正在萌動的梨穗還可能因養分回流開不出花，屆時全部都要補接，農民現在都挫在等。

(中時 )