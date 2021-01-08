大陸持續整頓網路分享平台。短片影音龍頭「抖音」近日被檢舉有主播在直播中，存在性挑逗、性暗示等傳播淫穢色情低俗行為，因而被北京市「掃黃打非」辦公室指導的北京市文化市場綜合執法總隊約談，並對其傳播淫穢色情低俗訊息行為作出最高罰款的行政處罰。

北京市掃黃打非辦公室指出，經調查後發現，該平台有部分主播在直播中有性暗示等行為，部分直播間評論彈幕存在低俗內容。另有直播的遊戲未經審批，且含有血腥、暴力、恐怖等內容。由於相關內容涉犯「宣揚淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪」，文化執法部門對「抖音」平台運營公司北京微播視界科技公司作出行政罰款，並責令該公司需加強內容管理，對發布色情內容及引流訊息的用戶予以封禁。

市掃黃打非辦公室負責人表示，去年全國「掃黃打非」辦公室舉報中心共收到900多條反映抖音平台涉傳播色情低俗訊息的舉報。該負責人稱，任何國家的法律都不容許把人的醜行、惡行當作網路流量和賣點，互聯網企業既要講發展，也要講責任。對大型互聯網企業加強內容監管，有利於規範網路傳播秩序。

(中時 )