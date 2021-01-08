高雄市1名63歲陳姓男子昨在家接獲聲稱「中華電信」的來電，對方指陳男手機費長期未繳，將強制扣留並凍結銀行資金，最好先將錢領出來再匯入指定帳戶，陳男信以為真，將200萬退休老本提領一空，所幸陳男抱著200萬跑進派出所好奇地問了警方「為何中華電信知道他的銀行個資？」警方拆穿詐騙伎倆，保住他的退休金。

警方在派出所內圍著陳男關切詢問提領200萬的事，研判陳遇詐騙集團。（圖／讀者提供）

1名神情慌張的陳姓男子（63歲）昨日下午3時許神情慌張地進入鳳山分局五甲派出所，當時值班警員邱佳誼、吳宗洲、蘇展民及巡佐陳瑛琪見狀，趨前詢問，陳男告知警方因在家中接獲「中華電信」來電，對方指稱他名下手機有數千元未繳款項沒繳，將強制扣留並凍結他土地銀行帳戶內資金，要保住錢，先得將錢領出，再等候指示匯入指定帳戶。

陳男說，他聽完電話後，非常緊張，自己從來沒有遲繳過帳單，但電信公司卻煞有其事的清楚他的個資，因自己從工廠員工退休，銀行內有200萬退休金，想說先領出來比較保險，警方看到陳男手中200鉅款也嚇了一跳，告知陳男對方手法是詐騙集團慣用伎倆，對陳男說，「你先在派出所等一下，對方來電後，若聽到不同人的聲音就會掛電話」。

警員黃柏裕、陳怡靜護送陳男至銀行回存200萬。（圖／讀者提供）

果然，不久對方即來電，陳男接了電話開啟擴音，警方隨即插話「陳男現在人在派出所」，對方嚇得掛斷電話，令陳男鬆了一口氣，警方擔心陳男身上鉅款，派出線上警網護送陳男至領款銀行回存，讓陳男對警方暖舉感動不已，頻頻向警方致謝。

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(中時新聞網)