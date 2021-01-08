，台南市政府與國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心攜手合作，歷時3年在台南市10校推動「病媒蚊蟲防治在地生活教育深耕計畫」。(曹婷婷攝)

黃偉哲欣賞學生創意。(曹婷婷攝)

新興國中學生展現防蚊成果。(曹婷婷攝)

延平國中2017年率先打頭陣，成立全台第一個公共衛教走入校園的科學防疫社團。(曹婷婷攝)

台南市2015年爆發登革熱大流行，當年超過2萬人感染登革熱，台南市政府與國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心攜手合作，歷時3年在台南市推動「病媒蚊蟲防治在地生活教育深耕計畫」，10校將登革熱衛教知識變成生動的生活化課程體驗，學生發揮創意自製柚子精油驅趕蚊子、研發補蚊桶及闖關遊戲，讓登革熱防治不再是口號。

台南市長黃偉哲、衛生福利部疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳、國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心黃旌集博士、顧問杜武俊教授，以及市議員沈震東、陳怡珍、Ingay Tali今天都到場見證學生豐碩的防蚊教育推動成果。

台南市長黃偉哲表示，台南近年登革熱防疫有成，在於沒有忘記2015年登革熱大流行對台南市造成的傷害，從中記取教訓，把登革熱防治時時放在心上，防疫不僅是大人注重，校園防疫教育更是市府所重視的公衛教育紮根，全台首創以科學研究結合衛教形式輔導學校成立防蚊實驗社團，並培養專業種子教師耕耘，透過知識與經驗傳承讓台南登革熱防疫能量向上提升一大步。

台南市教育局認為，「公衛扎根於學童，防疫就會融入於生活」，2017年開始與國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，全台首創以科學研究結合衛教形式輔導學校成立防蚊實驗社團，並培養專業種子教師在校持續的耕耘，透過知識與經驗的傳承，讓台南市的登革熱防疫能量向上提升一大步。

疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳表示，擺脫以往傳統的教條式宣導，透過結合科學觀察、人文關懷及在地生活等眾多元素的社團課程，以簡單、有趣的手作實驗，讓學生了解登革熱防疫知識，也在實作的過程中，培育學生擁有正確的素養與生活態度，並願意將所學應用於解決日常生活中的衛生問題，達到學中做、做中學的精神。

國家蚊媒傳染病防治研究中心顧問杜武俊表示，登革熱防治需要政府單位與民眾共同合作，國中小階段的學童，若能在學習階段就學好對病媒蚊防治與環境管理的知識與態度，將來就是國家第一線的健康國民。

他說，防疫工作的落實與國力的提升都會更有保障，因此與台南市合作先在延平、新興及民德等3所國中先進行示範課程，從社團出發，蒐集相關的課程經驗後，進而推廣到其餘多所學校，從點到面，從社團到校訂特色課程，相信這樣的「台南經驗」可以推廣到其他縣市去，造福更多的學童與社區。

延平國中2017年率先打頭陣，成立全台第一個公共衛教走入校園的科學防疫社團-嗡嗡社，宗旨就是要把防疫觀念融入孩子的生活裡，增加防疫參與感，走出學校，走入社區，開拓學生防疫視野。

下營國中防蚊社團則利用在地特產柚子的皮萃取防蚊液，做成可愛扭蛋讓社員隨身攜帶以防蚊，更利用3D雷射製作埃及斑蚊與白線斑蚊，教會大家輕鬆辨識兩蚊差異。忠孝國中則附設有幼兒園，更把防蚊知識向下扎根，幼兒園小朋友就認知孑孓如何產卵，又要如何防治登革熱等。

(中時 )