美方今天宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特將於13至15日訪台，與台灣高層及外交界人士會面。行政院秘書長李孟諺表示，這代表台美關係持續升溫，對此，行政院表示歡迎也感到樂觀其成。

克拉夫特將是1979年美國與中華民國斷交以來，首位訪台的現任美國駐聯大使。李孟諺指出，美國駐聯合國大使將訪問台灣，代表台美關係持續升溫，對此，行政院表示歡迎也感到樂觀其成。

李孟諺說，克拉夫特這次將訪問台灣相當特殊，期盼美國新總統未來繼續維持台美關係的密切互動。而使節來台各項安排，由外交部統一對外回應。

(工商 )