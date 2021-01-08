台灣高鐵（2633）表示，2021年春節共有7天假期，為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，自2月8日（一）至2月17日（三）規劃為期10天的春節疏運，11日凌晨零時起開放售票。

台灣高鐵2021年春節疏運期間，加開441班次列車，包括南下236班、北上205班，較平常增加三成運能，總計10天提供1,820班次列車的旅運服務，台灣高鐵呼籲旅客可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機預先訂位，並提早完成取票。

台灣高鐵春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。

高鐵公司特別提醒旅客，配合「秋冬防疫專案」，旅客自進入車站即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。

此外，考量春節連假期間旅客較多，台灣高鐵將依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，持開啟自動加值功能悠遊卡/一卡通聯名卡的旅客，可直接感應進站。

定期票及回數票部分，春節疏運期間除了開放使用搭乘外，另優惠效期含2月10日至2月16日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月17日（含）起自動展延對應天數。

(工商 )