比特幣價格在隔夜首次漲破4萬美元大關後，周五價格下挫逾5%。

根據Bitstamp交易所報價，這個全球最受歡迎的數位貨幣在隔夜市場站上40,402.46美元、再創歷史新高後，目前最低回跌至36,618.36美元。

以太幣則重挫逾10%，報1,064.89美元。

自去年3月觸及谷底以來，比特幣已經上漲逾700%，在12月中旬首度漲破2萬美元後，隨即在1月2日又攻破3萬美元大關。此前分析師已提出警告，稱比特幣在升抵4萬美元里程碑後，恐將回檔修正。

基於在超低殖利率與負利率的世界中可望迅速獲利的前景，近一年來機構與企業投資人對比特幣的需求升高，以及最近越來越多散戶加入，帶動了比特幣的瘋狂升勢。

摩根大通在日前出具大膽的預測報告，看好比特幣將成為黃金的競爭對手，如果比特幣確定成為避險資產，其交易價格可能上看14.6萬美元。

(時報資訊)