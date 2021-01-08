美國在台協會（AIT）今天說，美國駐聯合國大使克拉夫特將於13至15日訪問台灣，14日將在外交部外交及國際事務學院發表演說。

AIT發布新聞稿指出，克拉夫特（Kelly Craft）將與資深台灣官員及在台外交人士會面。克拉夫特將遵循以「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」及「對台六項保證」為依據的美國「一中政策」，鞏固美國政府對拓展台灣國際空間堅定而持續的支持。

AIT表示，克拉夫特14日將發表演說，闡述台灣對國際社會的傑出貢獻，以及台灣有意義、擴大參與國際組織的重要性。

(中央社)