美國在台協會（AIT）今天說，美國駐聯合國大使克拉夫特將於13至15日訪問台灣，14日將在外交部外交及國際事務學院發表演說。
AIT發布新聞稿指出，克拉夫特（Kelly Craft）將與資深台灣官員及在台外交人士會面。克拉夫特將遵循以「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」及「對台六項保證」為依據的美國「一中政策」，鞏固美國政府對拓展台灣國際空間堅定而持續的支持。
AIT表示，克拉夫特14日將發表演說，闡述台灣對國際社會的傑出貢獻，以及台灣有意義、擴大參與國際組織的重要性。
(中央社)
美國在台協會（AIT）今天說，美國駐聯合國大使克拉夫特將於13至15日訪問台灣，14日將在外交部外交及國際事務學院發表演說。
AIT發布新聞稿指出，克拉夫特（Kelly Craft）將與資深台灣官員及在台外交人士會面。克拉夫特將遵循以「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」及「對台六項保證」為依據的美國「一中政策」，鞏固美國政府對拓展台灣國際空間堅定而持續的支持。
AIT表示，克拉夫特14日將發表演說，闡述台灣對國際社會的傑出貢獻，以及台灣有意義、擴大參與國際組織的重要性。
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。